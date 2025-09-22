Four teenagers were arrested Friday on charges they led law enforcement on a chase in a stolen vehicle and fired shots at pursuing officers, according to the Mobile County Sheriff’s Office on Monday. One teen will face the charges as an adult.

Before 4 p.m. on Friday, Sep. 19, MCSO’s special operations unit was looking for a stolen vehicle in the area of Wilson Avenue and St. Stephens Road, and started following the vehicle on St. Stephens Road. The driver, a 13-year-old male, saw he was being followed and fled, according to MCSO.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

