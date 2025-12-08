Mobile Mayor Spiro Cheriogotis said Monday he decided to join a statewide lawsuit over the distribution of simplified sellers use tax because sales taxes collected in Alabama’s second-largest city should benefit its residents.

Earlier this year, the city of Tuscaloosa sued the Alabama Department of Revenue, claiming the 8 percent tax on online sales enacted in 2015 unfairly distributes proceeds to cities around the state, not just those communities where the sales taxes were collected. Since then, other cities around the state have signed on in support.

