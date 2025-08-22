A 25-year-old Mobile man was arrested Friday morning on charges he shot and killed a coworker at Ingalls Shipbuilding. Pascagoula police investigators believe a disagreement between the two men led to the fatal shooting.

Curtis James Jr. was taken into custody before 9 a.m. Friday morning, roughly an hour and a half after police received a 911 call alleging James shot another employee twice at the work site of an in-progress U.S. Navy ship, Pascagoula Police Chief Terry Scott said at a noon press conference. He described the act of violence as “an isolated incident” and said police are still figuring out what caused it.

