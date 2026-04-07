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Lee collins III, 22, was arrested in Mobile Monday, April 6, for his alleged role in murdering his mother and grandmother in the St. Bernard community near New Orleans. 

 Mobile County Metro Jail

A man wanted for murder in St. Bernard Parish near New Orleans was caught in Mobile Monday afternoon. 

Mobile Police Department spokesperson Blake Brown told reporters in a written statement that Lee Collins III was found at the AltaPointe Health building in Mobile after staffers discovered he gave false information to law enforcement. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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