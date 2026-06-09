Mobile Police MPD Blotter

A man wanted for crimes in Texas led local police on a chase in a stolen car Monday morning in Mobile. 

According to a press release from the Mobile Police Department, Johnny Shannon, 45, led patrol officers on a pursuit starting at about 11 a.m. Monday, June 8, when they tried to pull him over. The vehicle he was allegedly driving was previously reported stolen from the 6400 block of Audubon Square Drive North. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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