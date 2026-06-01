Mobile Police MPD Blotter

A Mobile man was arrested early Sunday morning after allegedly breaking into someone’s house and vandalizing their car, the Mobile Police Department said.

Derrick Simon, 28, allegedly broke into a home on Luckie Avenue by kicking in the door, broke several items and then vandalized the victim’s car before leaving. MPD responded to a call about the incident at about 7 a.m. Sunday. 

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