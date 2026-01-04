Jackson Blackwood Graves presser

(Left to right) Mobile County District Attorney Keith Blackwood, Mobile Chief of Police William Jackson and Public Safety Director Curtis Graves speak at a press conference about a standoff on Tuscaloosa Street.

 Staff photo

Following a lengthy standoff on Tuscaloosa Street Sunday, an unidentified man has been taken into custody, Mobile Police Chief William Jackson said. Though officers fired no shots at the suspect, Jackson said a few were injured.

Jackson could not go into specifics when he spoke to reporters on Old Shell Road near the scene of the standoff, but he said officers arrested a White man in his early 40s who allegedly barricaded himself in his Midtown home Sunday morning. No shots were fired at the suspect, Jackson said.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In