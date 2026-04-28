William Graham Oliver

William Graham Oliver, 54. Oliver has been charged with eight counts of capital murder in connection to the April 20 deaths of a family of three in Wilmer. 

 Mobile County Sheriff's Office

A suspect believed to have stabbed, shot and slashed the throats of a family of three in Wilmer on April 20 was arrested Tuesday morning, the Mobile County Sheriff’s Office announced. 

Mobile County Sheriff Paul Burch had William Graham Oliver, a 54-year-old from Wilmer, walk out of his administration building in handcuffs Tuesday afternoon, at about 4:20 p.m., in front of a group of reporters as he was taken to the Mobile County Metro Jail. Oliver did not respond to a series of questions asked by reporters as he was escorted by two deputies, placed inside an agency vehicle and driven across the street to the jail facility. The whole time, Oliver kept his head down and said nothing. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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