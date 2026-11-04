Mobile Police MPD Blotter

Mobile police are investigating an officer-involved shooting in Tillman’s Corner that ended with a male suspect dying by suicide.

According to a Wednesday evening press release, officers tried to stop a vehicle in the 4600 block of Schimpfs Lane at around 3:10 p.m. earlier in the day. The driver — who was not identified — was wanted on multiple felony warrants for violating sex offender registration and “other recent violent crimes,” according to police.

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