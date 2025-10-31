Todd Bond Porch

Todd Anthony Bond was arrested Friday on charges he allegedly stole packages from a Midtown Mobile residence.

 Photos by MCSO

The “porch pirate” accused of purloining multiple packages from a Midtown Mobile residence while wearing women’s clothes and makeup was identified as a Mississippi man and booked into jail Friday morning.

Todd Anthony Bond, 46, entered Metro Jail at 6 a.m. on a single charge of first-degree property theft. MCSO spokeswoman Lori Myles said Bond is the “porch pirate” seen in security camera videos the agency posted to its Facebook page on Tuesday, Oct. 28.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In