The Mobile Police Department has identified a 30-year-old man from Theodore as the individual found dead Friday morning near train tracks.

In a notice distributed Monday morning, Mobile Police Chief William Jackson named Thomas Elsie Nelson Jr. as the deceased man who officers discovered around 3:15 a.m. on Friday, Jan. 23 off the 7100 block of Smith Street in Theodore, which is near the Bell Aire community and off Bellingrath Road. 

