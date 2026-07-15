Mystic Dollys of Folly

As Dolly Parton says, “There’s a heart beneath the boobs and a brain beneath the wig.”

Which is why The Mystic Dollys of Folly, winners of the 2026 Nappie Award for Best Mardi Gras Marching Society, aren’t just channeling the blonde bombshell’s looks for their eye-popping costumes — wigs, cleavage, fringe and rhinestones everywhere — they’re following her altruistic example. Since their founding in 2023, they have given away $14,000 to local charities.

Alyson can be reached by emailing alyson@mobilemask.com.

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