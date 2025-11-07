Alabama Attorney General Steve Marshall has once again asked the state’s Supreme Court to get involved in ongoing legal battle over the Mabel Amos Memorial Fund, this time seeking to dismiss a group of private plaintiffs from the case.

Alabama Attorney General Steve Marshall seeks to have the Alabama Supreme Court remove plaintiffs from the Mabel Amos lawsuit.

In a petition for a writ of mandamus filed Thursday, Marshall argues that only the attorney general’s office has legal standing to represent the public interest in enforcing or overseeing charitable trusts — not individual citizens or heirs. The filing is the latest chapter in a protracted dispute over how the scholarship fund, established through the estate of former Secretary of State Mabel Amos, has been managed. At the center of the controversy was the discovery that Alabama Ethics Commission Executive Director Tom Albritton’s children received at least $120,000 in scholarship money from the fund while he was one of three board members directing expenditures.

