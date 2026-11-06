The city of Mobile lost $14.7 million meant for Regions Arena to a scammer whose methods were similar to those of a famous check forger depicted on the big screen.
Mobile Mayor Spiro Cheriogotis said in a Thursday interview the record-setting fraud perpetrated on the city between May and October did not involve high-tech trickery.
kAm“%9:D D42> :D uC2?< p328?2=6 H2=<:?8 :?E@ E96 32?< H:E9 2 !2?\p> F?:7@C> 2?5 2 !2?\p> 4964<[ 4@?G:?4:?8 E96 E6==6C E92E 96 :D 2 A:=@E 7@C !2?\p> 2?5 86EE:?8 E96> E@ 42D9 E96 4964<[” r96C:@8@E:D D2:5] “xE’D 2 4@?7:56?46 D42>]”k^Am
kAmp328?2=6 :D 2 7@C>6C 4@? >2? 2?5 D64FC:EJ 4@?DF=E2?E H9@ DA6?E >F49 @7 9:D J@F?8 25F=E9@@5 HC:E:?8 7C2F5F=6?E 4964<D H9:=6 A@D:?8 2D 2? 2:C=:?6 A:=@E[ 5@4E@C 2?5 2EE@C?6J] w6 H2D A@CEC2J65 3J {6@?2C5@ s:r2AC:@ :? E96 a__a 7:=>[ “r2E49 |6 x7 *@F r2?]”k^Am
kAmr96C:@8@E:D D2:5 4:EJ 6>A=@J66D @G6C=@@<65 >F=E:A=6 C65 7=28D :? E96:C :?E6C24E:@?D H:E9 2 7C2F5DE6C H9@[ =:<6 p328?2=6[ 25@AE65 2 A6CD@?2 2?5 4@?G:?465 E96 7:?2?46 56A2CE>6?E E@ 492?86 pC6?2 4@?EC24E@C q]{] w2C36CE x?E6C?2E:@?2=’D 32?<:?8 :?7@C>2E:@? :? E96 4:EJ’D A2J>6?E DJDE6>]k^Am
kAm(9:=6 96 564=:?65 E@ 6=23@C2E6 @? E96 “492C>:?8” 2446?E 4:EJ @77:4:2=D AC6G:@FD=J D2:5 E96 7C2F5DE6C 6>A=@J65 H96? DA62<:?8 E@ 4:EJ 6>A=@J66D @? E96 A9@?6[ r96C:@8@E:D @776C65 D@>6 56E2:=D @? E96 324<DE@CJ E96 7C2F5DE6C FD65 E@ 82:? ECFDE 2?5 3F:=5 C2AA@CE] w6 DE:== H:E996=5 :?7@C>2E:@? 96 D2:5 =2H 6?7@C46>6?E @77:4:2=D 5@ ?@E H2?E AF3=:4=J 5:D4=@D65 C:89E ?@H]k^Am
kAm“%96J 925 2 G6CJ ?@C>2= ?2>6[ 2 4@CC64E D:8?2EFC6 =:?6 W:? E96:C 6>2:=DX H:E9 2 DFAA@D65 A@D:E:@? H:E9:? q]{] w2C36CE[” r96C:@8@E:D D2:5] “%96C6 H2D D@>6 324<DE@CJ 23@FE H92E E96 ?665 H2D E@ 492?86 E96 244@F?E[ 2?5 x E9:?< E92E E6==:?8 J@F 6I24E=J H92E E92E :D AC@323=J 8@6D E@@ 72C] qFE[ E96J 925 2? 6I4FD6 7@C ?665:?8 E@ 492?86 E96 244@F?E :?7@C>2E:@?]”k^Am
kAm%96 7C2F5DE6C 4@?E24E65 E96 4:EJ :? |2J G:2 E96 6>2:= 255C6DD E96 7:?2?46 56A2CE>6?E D6E FA 7@C C6BF6DE:?8 G6?5@C :?7@C>2E:@? 492?86D[ v6H:? AC6G:@FD=J D2:5] x? E96 7@==@H:?8 >@?E9D[ E96 7C2F5DE6C 925 >F=E:A=6 4@?G6CD2E:@?D H:E9 7:?2?46 56A2CE>6?E 6>A=@J66D :? 6>2:=D 2?5 @? E96 A9@?6]k^Am
kAmpE @?6 A@:?E[ E96 7:?2?46 56A2CE>6?E D6?E E96 7C2F5DE6C 2 =68:E:>2E6 :?G@:46 7C@> 2 AC6G:@FD A2J>6?E E@ q]{] w2C36CE] v6H:? AC6G:@FD=J D2:5 E96 7C2F5DE6C 4=2:>65 q]{] w2C36CE =@DE D@>6 C64@C5D 7C@> AC6G:@FD A2J>6?ED 2?5 C6BF6DE65 2 4:EJ :?G@:46 7@C C676C6?46] (:E9 E92E :?7@C>2E:@?[ E96 7C2F5DE6C E96? 723C:42E65 @E96C 5@4F>6?ED E92E 96=A65 9:> 82:? >@C6 ECFDE H:E9 E96 4:EJ]k^Am
kAmp D6C:6D @7 :?7@C>2E:@? 492?86D @G6C E96 7@==@H:?8 >@?E9D AC6G6?E65 E96 >@?6J >62?E 7@C q]{] w2C36CE 7C@> 8@:?8 E@ E96 7C2F5DE6C D@@?6C] %96 S`c]f >:==:@? A2J>6?E H2D 7:?2==J >256 :? ~4E@36C 27E6C E96 4:EJ’D 32?< D6?E E96 >@?6J E@ 2 32?< 244@F?E E96 7C2F5DE6C 4C62E65] xE :D ?@E 4=62C H96E96C E92E 244@F?E H2D D6E FA :? E96 ?2>6 @7 q]{] w2C36CE @C :? 2?@E96C ?2>6]k^Am
kAmr96C:@8@E:D D2:5 E96 7:?2?46 56A2CE>6?E D9@F=5 92G6 D66? 2 C65 7=28 H96? E96 7C2F5DE6C[ A@D:?8 2D q]{] w2C36CE[ 2D<65 7@C :?7@C>2E:@? E92E q]{] w2C36CE D9@F=5 92G6 2=C625J 925]k^Am
kAm“%96 >@C6 x C625 E9C@F89 E96 4@>>F?:42E:@?D 2?5 E9:?8D E92E DFCC@F?565 E9:D EC2?D24E:@?[ E96 >@C6 7CFDEC2E65 x 86E 3642FD6 @7 ;FDE 9@H 4=62C=J C65 7=28D H6C6 :8?@C65 2?5 ;FDE D<:AA65 C:89E @G6C[” E96 >2J@C D2:5] “t>2:=D 92G6 2 =@@< E@ E96>] $:8?2EFC6 =:?6D 7@C 4@>A2?:6D 92G6 2 =@@< E@ E96>]”k^Am
kAmp? F?C6=2E65 D42> :? H9:49 E96 4:EJ ?62C=J =@DE S` >:==:@? E@ 2 D42>>6C :? 2 3FD:?6DD\6>2:= 4@>AC@>:D6 D496>6 AC@>AE65 E96 4:EJ E@ 4C62E6 2 ?6H >F=E:\=2J6C65 AC@46DD 7@C 2FE96?E:42E:?8 G6?5@C :?7@C>2E:@? 492?86D[ r96C:@8@E:D D2:5]k^Am
kAm“%96C6 H6C6 @AA@CEF?:E:6D 27E6C E92E pF8FDE 6G6?E[ 27E6C E9@D6 HC:EE6? AC@E@4@=D H6C6 AFE :? A=246 E@ DE@A E96 EC2?D24E:@? 7C@> 92AA6?:?8[ 2?5 :E H2D?’E[” 96 D2:5] “S`c]f >:==:@? H2D D6?E E@ E96 HC@?8 A=246[ E@ E96 HC@?8 A6@A=6 2?5 E92E 9FCED]”k^Am
kAmr96C:@8@E:D D2:5 E96 EH@ 7:?2?46 56A2CE>6?E 6>A=@J66D H9@ H6C6 AFE @? A2:5 =62G6 :? 4@??64E:@? H:E9 E96 D42> 2C6 DE:== @? A2:5 =62G6[ 2E E96 E:>6 @7 AF3=:42E:@?] %96 4:EJ 2=D@ 7:C65 @?6 6>A=@J66]k^Am
kAm(9J E96 4:EJ 7:C65 @?6 6>A=@J66 2?5 AFE EH@ @E96CD @? A2:5 =62G6 DE6>D 7C@> E96 5:776C6?E 6>A=@J>6?E DE2EFD6D E96 E9C66 :?5:G:5F2=D 92G6 H:E9 E96 |@3:=6 r@F?EJ !6CD@??6= q@2C5[ r96C:@8@E:D D2:5]k^Am
kAm|F=E:A=6 :?G6DE:82E:@?D :?E@ E96 D42> 2C6 4FCC6?E=J F?56CH2J 3J 7656C2= =2H 6?7@C46>6?E 286?4:6D 2?5 @E96CD] %96 r:EJ r@F?4:= :D A@:D65 E@ 7@C> 2? 25 9@4 4@>>:EE66 @7 4@>>F?:EJ >6>36CD E@ 6G2=F2E6 9@H E96 4:EJ 4@F=5 36EE6C 7@CE:7J :ED6=7 282:?DE 7:?2?4:2= 4C:>6D]k^Am
kAmr96C:@8@E:D D92C65 9:89 9@A6D 7@C E96 4@>>:EE66]k^Am
kAm“x 9@A6 E92E H6’C6 23=6 E@ 3C:?8 :? 4:E:K6?D H:E9 D@>6 6IA6CE:D6[ D@>6 <?@H=6586 2?5 E96J’C6 23=6 E@ C6G:6H H92E H6 92G6 AFE :? A=246[ H92E H6 2C6 5@:?8 8@:?8 7@CH2C5[ E92E 8:G6D ,E96 AF3=:4. 2 =6G6= @7 4@?7:56?46 23@FE 9@H E96D6 EC2?D24E:@?D H:== 36 92?5=65 :? E96 7FEFC6[” 96 D2:5] “x E9:?< :?56A6?56?E 6J6D 2C6 8@@5] |J 9@A6 :D E92E E96 4@>>:EE66 86ED 2 G6CJ 7F== F?56CDE2?5:?8 @7 H92E H6 2C6 5@:?8 2?5 :D 4@?7:56?E E92E E96:C >@?6J :D 36:?8 AC@E64E65[ E96:C E2IA2J6C 5@==2CD 2C6 36:?8 AC@E64E65]”k^Am
(1) comment
What this boils down to is the person who the mayor placed in charge of the financial health of the city was incompetent, and failed to put safeguards in place to protect from something suc as this happening. From what has been reported in Lagniappe the previous administration had some policies which may have avoided such a scam. The mayor must accept full responsibility for this failure and consider resignation.
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.