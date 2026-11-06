Mayor Spiro Cheriogotis fraud scheme

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis speaks about the city's $14.7 million fraud loss during an interview in his office on Thursday, Nov. 5.

The city of Mobile lost $14.7 million meant for Regions Arena to a scammer whose methods were similar to those of a famous check forger depicted on the big screen.

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis said in a Thursday interview the record-setting fraud perpetrated on the city between May and October did not involve high-tech trickery.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(1) comment

oldphart
Mike Williams

What this boils down to is the person who the mayor placed in charge of the financial health of the city was incompetent, and failed to put safeguards in place to protect from something suc as this happening. From what has been reported in Lagniappe the previous administration had some policies which may have avoided such a scam. The mayor must accept full responsibility for this failure and consider resignation.

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription