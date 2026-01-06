Mobile Arena under construction

The Mobile Arena taking shape in January 2025.

 Staff photo

Construction of the modern Mobile Arena is on time for completion by Mardi Gras 2027 and on budget, but Mayor Spiro Cheriogotis said Tuesday he is pushing to have the work finished by the end of this year.

As the City Council reviewed agreements on Tuesday’s agenda to install hockey hardware and seating in the $300 million, 298,000-square-foot successor to the Mobile Civic Center, project manager Sam Matheny updated councilors on the 10,000-seat entertainment complex’s progress.

