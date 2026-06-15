Tuberville residency testify

Tommy Tuberville spends as many weekends at his Florida beach house as he does at Auburn, the senator testified Sunday, according to Ken McFeeters, whose residency challenge was batted down by Republican Party leaders the same day.

The testimony, which will be fully available once the party publishes official transcripts, would materially expand previously estimated travel habits of the U.S. Senator. Prior estimates from Senate expense records and campaign finance reports could only capture travel, meals and reimbursements paid through official or political accounts.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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(1) comment

2_Wh33ler
Fredrick E Wheeler

This dog and pony show put on by ALGOP was only to soothe ruffled feathers and come fall we will probably have a Florida resident who is Alabama governor.

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