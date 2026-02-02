U.S. Sen. Tommy Tuberville Mobile 2025

U.S. Sen. Tommy Tuberville, R-Auburn

The Alabama Republican Party’s Steering Committee opted not to advance residency challenges filed against two statewide GOP candidates, and a lawsuit could soon be filed to further the fight. 

As of Sunday evening, residency challenges filed against gubernatorial candidate and U.S. Senator Tommy Tuberville and John Wahl, the now-former state GOP chairman running for lieutenant governor, were not advanced for further review. 

guest160

You all do understand that this is not a serious news story, right? Right? I mean, THIS guy?? https://www.alreporter.com/2025/06/18/ken-mcfeeters-suffers-dirt-bike-injury-in-attempted-tuberville-callout/

