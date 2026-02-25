Downtown shooting incident

Photo Courtesty of Jay Juvie

While the nature of a suspect’s involvement in the Joe Cain Day shooting on Dauphin Street is still unclear, Mobile County Sheriff’s deputies arrested Devon Jeffery, 21, of Mobile in connection with the crime.

Jeffery was arrested Tuesday night during a traffic stop between Snow and Moffett Roads and was previously wanted in connection with a shooting that occurred on Feb 15 in downtown that left seven people injured. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In