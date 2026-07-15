Dozens of people piled into an AltaPointe Health office in Fairhope Wednesday to hear more from state officials about the recent decertification and closure of a Baldwin County group home that provided day services and housing for over 150 disabled people.
However, many of them left the meeting hosted by the Alabama Department of Mental Health with more questions than answers.
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