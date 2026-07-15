ARC Baldwin Town Hall

People listen to a presentation by the Alabama Department of Mental Health about the closure of the ARC of Baldwin County Wednesday at the AltaPointe Health office in Fairhope on July 15, 2026.

 Grant McLaughlin

Dozens of people piled into an AltaPointe Health office in Fairhope Wednesday to hear more from state officials about the recent decertification and closure of a Baldwin County group home that provided day services and housing for over 150 disabled people.

However, many of them left the meeting hosted by the Alabama Department of Mental Health with more questions than answers.

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You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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