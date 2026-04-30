CJ Pitts

CJ Pitts (Courtesy of MCSO)

More than 12 hours after he fell off Cedar Point Pier and into the water below, search crews are still scouring the Mississippi Sound and Mobile Bay for a 20-year-old fisherman identified as a Grand Bay resident.

At around 2:14 a.m. Thursday morning, the Mobile County Sheriff’s Office received a report that a man slipped off the public fishing pier outside Dauphin Island and fell into the waves. Multiple law enforcement agencies joined MCSO investigators in the search to recover his body.

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