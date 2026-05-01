Will the U.S. Supreme Court lift an injunction keeping Mobile County split into two congressional voting districts through the next presidential election?
While the likelihood of such a move appears to contradict the court’s signals, one after one, the state’s top Republicans have aligned in calls to try.
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