Mobile redistricting split

A map approved by a panel of federal judges splits Mobile County into separate congressional voting districts.

Will the U.S. Supreme Court lift an injunction keeping Mobile County split into two congressional voting districts through the next presidential election?

While the likelihood of such a move appears to contradict the court’s signals, one after one, the state’s top Republicans have aligned in calls to try.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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