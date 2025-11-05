Dumas Wesley food bank

Volunteers pack boxes at Dumas Wesley Community Center's food bank.

 Photo courtesy of Dumas Wesley Community Center

Special food giveaways organized by Mobile County food banks will take place this week as families enrolled in federal food assistance programs wonder how they will afford their next meal in the ongoing government shutdown.

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits were suspended on Saturday, Nov. 1 after Congress failed to pass a budget to maintain government operations. Since then, the U.S. Department of Agriculture announced it will use $4.65 billion in contingency funds to cover half the costs of November’s usual distribution, and Gov. Kay Ivey issued $2 million in emergency funds to eight food banks across the state.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In