Mobile and baldwin county schools

Public schools in Mobile and Baldwin counties will close Friday as officials prepare for potentially severe weather from Storm Isaias.

Mobile County Public Schools will close all campuses and offices, while Baldwin County Public Schools will also cancel classes along with all after-school and extracurricular activities through Saturday. Both school systems are already scheduled to remain out for fall break through Oct. 14 and are expected to return Thursday, Oct. 15.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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