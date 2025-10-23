Winn-Dixie
Photo courtesy of Southeastern Grocers

Four Winn-Dixie grocery stores across Mobile and Baldwin counties wait for new owners after Southeastern Grocers announced this week it would sell most of its stores outside of Florida as part of a rebrand.

On Tuesday, Oct. 21, Southeastern Grocers issued a statement saying it will change its name to The Winn-Dixie Company in early 2026 and focus its energies on expanding the century-old business in the Sunshine State. With that change comes “the difficult decision to transition ownership” of most Harvey’s and Winn-Dixie stores in Alabama, Georgia, Louisiana and Mississippi to other companies, according to SEG’s statement.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In