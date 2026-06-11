BB_Wetlands
By Gabriel Tynes

A project that has been in the works for many years to build artificial wetlands in Mobile Bay is ready to break ground on the first 100 acres after receiving $24 million in RESTORE money.

Gov. Kay Ivey’s office announced Thursday the Upper Mobile Bay Marsh Beneficial Use Wetland Creation project was one of seven others that received funding from the Gulf Coast Ecosystem Restoration Council’s latest awards. The council helps states impacted by the Deepwater Horizon Oil Spill repair and enhance their coastal ecosystems, and distributed more than $403 million for that effort this year.

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