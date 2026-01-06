Matthews Senia Perreault

(Left to right) MPD Lt. Lorenzo Matthews, standoff suspect Justin Michael Senia and standoff suspect Arielle Joanna Perreault.

 Staff graphic

The Michigan couple jailed on multimillion-dollar bonds for Sunday’s standoff in Midtown opened fire on Mobile police more than 50 times and rigged their Tuscaloosa Street home into “a trap for law enforcement,” Police Chief William Jackson told Lagniappe Tuesday.

Justin Michael Senia, 27, and Arielle Joanna Perreault, 34, entered Metro Jail Sunday afternoon on 12 charges of attempted murder and seven charges of firing a gun into a building or vehicle each after engaging police in what was described as “a highly volatile” standoff outside their home at 113 Tuscaloosa Street earlier in the day. A neighbor called police after hearing gunshots coming from Senia and Perreault’s home, and officers responded after 10 a.m. The standoff ended a few hours later.

Standoff suspects Senia Perreault

Justin Senia and Arielle Perreault
Lorenzo Matthews

MPD Lt. Lorenzo Matthews
113 Tuscaloosa Street standoff

The Tuscaloosa Street home from which Justin Micahel Senia and Arielle Joanna Perreault allegedly opened fire on Mobile police. On Monday, investigators were seen looking through the crime scene.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In