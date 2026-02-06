Mobile city council file 2025

(Left to right) Mobile city councilors Beau Fleming (District 5), Cory Penn (District 1), Gina Gregory (District 7), C.J. Small (District 3), Josh Woods (District 6), Samantha Ingram (District 2) and Ben Reynolds (District 4).

 Staff photo

After the Alabama Legislature tightened regulations on cannabis businesses last summer, the Mobile City Council will consider a plan next week that could allow stores to sell hemp products again.

The council’s agenda for Tuesday, Feb. 11, includes a first-reading of a resolution to create “a transitional compliance period” for sellers and a framework for the council to allow businesses with the proper paperwork from the Alabama Alcoholic Beverage Control Board (ABC) to operate in the city limits.

