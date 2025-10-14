The fate of a St. Stephens Road nightclub dominated much of the Mobile City Council’s meeting Tuesday morning. While police said the business is a danger to public safety and should be closed, its longtime owner said he should not be punished for criminal activity in the area.

A public hearing to determine whether Phat Tuesday Sports Bar at 1608 St. Stephens Road is a public nuisance occupied roughly an hour and a half of the council’s Oct. 14 meeting. Documents included in the agenda state Phat Tuesday was the object of more than 200 calls to Mobile police since 2022 and dozens of criminal cases, including shootings, disorderly conduct, drug activity and gambling.

