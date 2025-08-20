Picture for website stories - 8

Tavoris Gallery (top) and Mary Jane Rivers (MCSO)

Case records for one of the suspects accused of tossing two miniature pincers from Dog River Bridge in December are no longer visible in a court database.

Lagniappe learned Wednesday that 18-year-old Tavoris Gallery’s criminal case no longer appears on Alacourt, the state’s court filing platform. Jail booking records for Gallery have also been removed from the Mobile Metro Jail database.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In