Keith Blackwood 7.14.26

Mobile County District Attorney Keith Blackwood speaks to reporters July 14, 2026 outside of the DAs office in downtown Mobile. 

 Grant McLaughlin

The Mobile County District Attorney’s Office and circuit court system has created a new docket for repeat violent offenders. 

The docket, which was announced Tuesday as a method to reduce the amount of time it takes to try cases with repeat violent offenders, will begin Aug. 1. It will not include any of the roughly 150 defendants that would have been eligible to be put on the docket, District Attorney Keith Blackwood said.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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