David Smith

Shown is a photo of David Smith, 21, of Mobile. 

 Special to Lagniappe Daily/ Mobile Metro Jail.

Mobile County District Attorney Keith Blackwood will seek the death penalty for David Smith, 21, who was arrested Wednesday for the murder of the mother of his child and her unborn baby. 

After a bond hearing Thursday in Mobile County Circuit Court, Blackwood told reporters Smith will now be charged with four counts of capital murder for the killing of Amiayia White, 20, and her unborn child, for killing White in the presence of their 10-month-old child, for murder while committing burglary and for killing a witness of a judicial proceeding because White was seeking child support from Smith, at the time of the incident. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In