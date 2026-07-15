Israel Rodriguez

Shown is an image of local filmmaker Israel Rodriguez

 Courtesy of Israel Rodriguez

Local Mobile filmmaker Israel Rodriguez moved to Mobile in 2018 to be a ballet dancer. As for much of his life before, dancing provided the means to eventually pursue his true passion, filmmaking. And now, in 2026, Rodriguez has been named the Best Local Filmmaker in the Nappie Awards.

“Filmmaking is a passion that I have had since I was 9 years old,” he said. “That was the first thing I wanted to do, even before I became a ballet dancer, which is my main role.”

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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