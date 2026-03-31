Mobile Council 2026

The Mobile City Council as seen in March 2026 (Staff photo).

CBD edibles, drinks and more will soon return to Mobile stores after the City Council greenlit an ordinance for licensing the sale of hemp products, as well as licenses for four stores around the city.

The proposal introduced last week establishes a city process for obtaining a license to sell consumable hemp products, after a new law went into effect earlier this year requiring hemp businesses to obtain a license from the Alcoholic Beverage Control Board (ABC) and comply with new rules. Under the ordinance, businesses must obtain a license from the Mobile City Council after obtaining their ABC license.

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