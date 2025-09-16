Rep. Drummond Endorsement Photo

Rep. Drummond smiles in picture with members of the MPD Homicide Unit listed from left to right : Nick Cerepeau, Julius Nettles , Kenyada "Kee Kee" Taylor, and Jermaine Rogers 

The Mobile Police Department's Homicide Unit is endorsing Barbara Drummond for mayor of Mobile.

Drummond announced the unit’s endorsement during the WALA Fox 10 debate held Monday night, Sept. 15. In a campaign press release Tuesday, she said the support underscores her support and vision for public safety.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In