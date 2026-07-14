Mobile Police MPD Blotter

A Mobile man was arrested Monday afternoon at an apartment complex after allegedly keeping his son from leaving the home.

According to the Mobile Police Department (MPD), Hawkins Dwayne, 45, was charged for refusing to allow his son to leave his home located in the Maison Apartments on Berwyn Drive. MPD officers responded to the incident at about 2:32 p.m. It is unclear how long the child was kept inside the residence.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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