Jacob Cross

Jacob Cross

 Mobile Metro Jail mugshot

A 30-year-old Mobile man was charged with murder for allegedly hitting a 57-year-old with his car and dragging the man’s body down a West Mobile road for more than two miles Wednesday night.

Mobile police responded to the Circle K gas station at the corner of Schillinger Road and Three Notch Road before 6:30 p.m. Wednesday after receiving reports of a car striking a man in the area. Investigators later learned the man was trapped under the vehicle when it left the scene, according to a Thursday statement.

