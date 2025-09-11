James James

 Mobile Metro Jail photo

A late-night argument on Persimmon Street ended with a 34-year-old man fatally shot and a 37-year-old man with a lengthy arrest history booked into Metro Jail on a charge of murder, according to Mobile police.

At around 9:11 p.m., officers responded to the 1200 block of Persimmon Street and found Carlos Bogan suffering from a gunshot wound. He died at a local hospital after being transported for treatment, according to police.

