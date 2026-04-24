Mobile Police MPD Blotter

An argument on Roys Lane that turned violent has left one dead and another in jail, the Mobile Police Department said Friday morning. 

According to a statement from MPD, Mobile resident John Howell, 46, allegedly pulled out a handgun and shot 51-year-old Jacob Griffith sometime after 4 p.m. in the 1900 block of Roys Lane, which is near the Mobile International Airport to the east and Dog River to the west. 

John Howell, 46.

Shown is a profile photo of John Howell, 56, of Mobile. Howell was arrested on April 23, 2026 for allegedly murdering Jacob Griffith, 51, on Roys Lane. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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