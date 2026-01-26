Prichard Police Department

The Prichard Police Department (Photo Provided)

Investigators are seeking the public's assistance for leads after a 33-year-old was found shot to death in his vehicle Monday morning.

The victim, identified as Michael D’Angelo Hall, of Mobile, was deceased with several gunshot wounds inside a Gray Nissan Altima, which officers with the Prichard Police Department located in a vacant lot off Marengo Drive. The agency dispatched police to the area around 7 a.m. Jan. 22 after receiving a call from a neighbor who reported the vehicle’s driver’s side window had several bullet holes in it.

