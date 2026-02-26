Mobile Police MPD Blotter

The Mobile Police Department (MPD) arrested an Irvington man Wednesday who was attempting to sell thousands of dollars in stolen pet food online. MPD officers also apprehended suspects in a stabbing and shooting that took place Wednesday morning. 

After nearly a month-long search, MPD officers identified a man they believe robbed the Hill’s Pet Nutrition on Feb. 6 after finding him trying to sell stolen pet food on Facebook Marketplace. 

