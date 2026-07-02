Robert Shreve

Mobile City Attorney Robert Shreve

A new lawyer from Burr Forman will replace Ricardo Woods and give legal advice to the city of Mobile.

According to a city statement Thursday afternoon, Mayor Spiro Cheriogotis named Robert Shreve as the city’s new legal counsel. Woods had served in that role under former mayor Sandy Stimpson for more than a decade, and will remain on Cheriogotis’ leadership team focusing on policy and economic development.

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