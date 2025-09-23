Drummond Cheriogotis

Mobile mayoral candidates Barbara Drummond and Spiro Cheriogotis voted Tuesday morning, Sep. 23.

Mobile’s 37 voting places will not close until 7 p.m., but poll workers around the city said Tuesday afternoon the number of ballots cast so far in the September mayoral runoff election so far may match — or even exceed — the number of ballots cast in August.

In the general election last month, approximately 41,481 of Mobile’s 157,823 registered voters cast ballots for longtime state representative Barbara Drummond, former Mobile District Court judge Spiro Cheriogotis, County Commissioner Connie Hudson or fired Mobile police chief Paul Prine. 

