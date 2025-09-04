Alabama Attorney General logo
The Alabama Court of Criminal Appeals affirmed a 2024 murder conviction of Mobile resident Kytwoin Mallory, 33, on Aug. 15. 

The court’s decision, which was announced on Thursday, affirmed that Mallory had killed Robbie Blue during a dispute while on a drive to Mobile Bay, according to a press release issued by Alabama Attorney General Steve Marshall’s office. 

