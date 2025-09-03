Mobile police on Tuesday evening arrested Kentrail Frank, 22, after he allegedly assaulted someone with a handgun. 

At approximately 7:30 p.m., officers were dispatched to the 500 block of Rickarby Street where they found the victim had been struck with a handgun. Medical attention was refused at the time of the incident. Franks was later found and then taken to the Mobile Metro Jail. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

