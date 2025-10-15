Norris photo

Shown is a photo of John Norris III. 

 Special to Lagniappe Daily/ Mobile Police Department

The Mobile Police Department is asking the public to assist in finding 41-year-old John Norris III.

In a statement issued by MPD on Wednesday, Norris, of Mobile County, was last seen on Tuesday, Oct. 14 in the 3200 block of Halls Mill Road. He was wearing a black shirt, dark pants and work boots, the release stated. 

