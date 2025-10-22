David Smith

Shown is a photo of David Smith, 21, of Mobile. 

 Special to Lagniappe Daily/ Mobile Metro Jail.

A Mobile man was arrested Wednesday morning following a  fatal Tuesday night shooting in the Spring Hill area at Wilmer Hall Children’s Home, a non-profit, faith-based organization that serves children. 

Mobile police officers arrested 21-year old David Smith and charged him with murder. He was also charged with first degree burglary, according to Mobile Metro Jail logs.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In