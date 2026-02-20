Mobile Police MPD Blotter

 A Saraland resident was arrested Thursday afternoon in Mobile after being found driving a car previously reported stolen.

According to Mobile county Metro Jail logs and a Mobile Police Department statement, Charles Greer, 27, was allegedly driving between St. Stephens Road and Cox Street when patrolling officers identified a stolen car he was driving.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

