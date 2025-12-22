Car crash on Fulton 12.20.25

Photo provided by Jef Funk

The female passenger injured in a Saturday police pursuit that ended in Midtown with a car in flames and its driver dead is being treated for life-threatening injuries at a Mobile hospital, according to new details from Mobile police on Monday.

In a statement issued late Saturday night, Mobile police said officers tried to pull over a vehicle on Government Street at around 8 p.m., but the driver refused to stop. The brief pursuit ended in the 100 block of South Fulton Street — near Murphy High School — where the vehicle crashed into a tree and burst into flames. The man behind the wheel was pronounced dead at the scene. His female passenger was transported to a local hospital.

