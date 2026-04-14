WAVE Bus

Passengers board Mobile’s WAVE transit system at the GM&O terminal on Water Street.

 By Gabriel Tynes

The spirit of America’s first Mardi Gras will roll every day in downtown Mobile starting this summer, when the city’s bus system debuts again as the “Second Line Transit.”

Roughly 3,000 people cast votes in a contest to choose a new name for the Port City’s public transit system in March, according to the city. “Second Line Transit,” a name inspired by the city’s Carnival customs, earned 1,575 votes, while “MoGo” earned only 1,258 votes.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription