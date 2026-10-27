Claudia Nichols

Former WALA Fox 10 reporter Claudia Nichols has joined the Alabama Department of Transportation (ALDOT) as spokesperson for the I-10 River Bridge and Bayway project.

A former local TV reporter has been selected as the spokesperson for the Mobile River Bridge and Bayway project.

Claudia Nichols has joined the Alabama Department of Transportation (ALDOT) as a public information officer for the long-awaited bridge construction. She will serve as the local liaison and point of contact as the multibillion-dollar infrastructure moves into full construction.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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